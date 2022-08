„Podle prvotních informací vjel zatím z neznámých příčin sedmdesátiletý řidič Citroën C3 do protisměru, kde narazil do boku vozidla Renault Thalia, který řídila pětašedesátiletá žena. Ta se při kolizi zranila, stěžovala na bolest a sanitou byla převezena do slánské nemocnice. Řidič Citroënu vyvázl bez zranění. Provedené dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů s negativním výsledkem,“ řekla Deníku policejní mluvčí Michaela Richterová.