Třináctiletý chlapec pospíchal v pátek ráno těsně před osmou hodinou v Unhošti do školy, kam ale nedošel. Cestou ho srazilo osobní auto. Na místě zasahoval vrtulník.

Záchranářský vrtulník. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Jak potvrdil zdravotnický záchranář Marek Hylebrant, školák utrpěl otevřenou zlomeninu na noze a po ošetření ho vrtulník transportoval do motolské nemocnice.

Hoch podle policejní mluvčí Michaely Richterové přecházel mimo přechod pro chodce. „Událost se stala nedaleko místní základní školy. Dítě, které přecházelo, zachytila projíždějící Škoda Octavia, kterou řídil dvaadvacetiletý řidič. Provedená dechová zkouška na alkohol byla u něj s negativním výsledkem,“ doplnila policistka.

Místo bylo až do vyšetření okolností kolize částečně neprůjezdné.

Nehoda, která se v pátek stala, trápí velmi i starostku Unhoště Ivetu Koulovou, jelikož si je vědoma, že dopravní situace v okolí školy je tristní. "V pátek jsem od rána řešila nepříjemné telefonáty. Lidé mi spílají, že před školou chybí přechod pro chodce, který je příliš vzdálený a děti pak silnici přebíhají, kde to mají nejblíž. Jenže vytvoření přechodu pro chodce v tak širokém úseku, není jen tak. Celé náměstí kvůli tomu budeme muset předělat. Na studii pracujeme již několik let. Přebudování náměstí je otázkou zhruba dvaceti milionů korun. Sama budu ráda, když se podaří vše co nejvíce uspíšit. Už když jsem měla já malé děti, tak mě situace před školou také znepokojovala. Je v našem zájmu to změnit " vysvětlila starostka.