„Vážně zraněný muž byl připojen na umělou plicní ventilaci a vrtulníkem transportován do pražské nemocnice,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.

Cyklista bohužel neměl na hlavě ochrannou přilbu, která mohla náraz zmírnit. Vzhledem k tomu, že v poslední době podobných úrazů hlavy na bicyklech a koloběžkách přibylo, apelují policisté, aby lidé nošení ochranných prostředků nepodceňovali.

„Cyklistická přilba má zvládnout co možná nejvíce energie při těžké nebo střední srážce, její účinnost a zmírnění následků pádů a úrazů potvrzují i laboratorní výsledky. Přilba má být co nejvíce hladká a kulatá, aby se při nárazu předešlo tříštění. Nemá mít aerodynamický 'ocas', který způsobí při nárazu její natočení do strany a nechá hlavu bez ochrany. Cyklistická přilba má mít též silný řemínek, který ji na hlavě udrží po prvním nárazu (auto) i po druhém nárazu (chodník). Dětem a batolatům pořizujte helmu s pojistkou. Drží pevně při srážce, ale uvolní se po 5 sekundách stejnoměrného tlaku, aby nedošlo ke škrcení dítěte. Přilba by měla být dále jasně viditelná v noci i ve dne,“ uvedla kladenská policejní preventistka Michaela Nováková.