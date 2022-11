Záchranáři na místě ošetřili dva zraněné. Řidiče s poraněním ruky převezla sanita a do slánské nemocnice. Pro mladou spolujezdkyni letěl záchranářský vrtulník. „Žena utrpěla zranění dolní končetiny, byla při vědomí. Transportována byla letecky do střešovické nemocnice,“ sdělila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Muž se v areálu Poldi v Kladně propadl do sklepení. Přiletěl vrtulník

Podle policie chtěl dvaadvacetiletý řidič Škody Fabia předjet nákladní vůz jedoucí před ním. Přejel proto do levého jízdního pruhu. Neodhadl však vzdálenost vozidla za sebou. Aby se vyhnul střetu, zařadil se zpátky do pravého jízdního pruhu. Manévr však nezvládl a do náklaďáku před sebou naboural. „Dálnice byla po nehodě zhruba hodinu uzavřena. Po 17. hodině byl provoz částečně obnoven pravým jízdním pruhem,“ řekla Deníku policejní mluvčí Michaela Richterová

Nepojízdné osobní vozidlo odvezla odtahová služba.