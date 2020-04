Děti, které se svým dovednostem teprve učí, čelí dnes a denně také řadě úrazů. Někdy o nich říkáme, že jsou jako z gumy, protože chvíli neposedí a při většině karambolů se jim ani mnoho nestane. Pak ale někdy přijdou chvíle, kdy se přihodí zranění, při němž se člověku zastaví krev v žilách.

Dětský úraz - větev zapíchnutá těsně nad okem. | Foto: Středočeská ZZS

K jednomu takovému vyjížděli v pondělí odpoledne záchranáři na Kladensku. Malá dívenka při jízdě na větším kole ztratila rovnováhu, narazila do stromu a napíchla se hlavou přímo na větev. Při pohledu na to, co se stalo, zatrnulo tentokrát nejen rodičům, ale i zkušeným profesionálům.