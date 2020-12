/FOTOGALERIE/ Dopravu u Slaného zkomplikovaly v pondělí 7. prosince ráno dvě nehody. Dva lidé byli zraněni. Jednu osobu museli hasiči z havarovaného vozu vyprostit.

Dvě vážné nehody uzavřely silnice u Slaného. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

První nehoda se stala krátce po čtvrté hodině na novém obchvatu Slaného na silnici I/16 na křížení se silnicí I/7. Srazilo se zde nákladní auto s osobním. Zasahovaly všechny záchranné složky. Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová, jednu osobu vyprošťovali hasiči a následně ji předali do péče zdravotníků. Místo bylo do vyšetření události neprůjezdné zhruba do osmi hodin. Následně byl provoz obnoven.