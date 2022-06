Jak potvrdila mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová, muž si byl zatrénovat na jedné ze stěn velmi vyhledávané oficiální horolezecké stezky, takzvané Via ferratě. Vzhledem k tomu, že měl ale při překonávání lezecké stěny náhlé obtíže, kdy nemohl pokračovat nahoru, ani dolů, jeho kolega mu musel přivolat pomoc.

„Hasiči, kteří dorazili na místo s horolezeckým vybavením, se k osobě uvízlé na skalní stěně slanili a za pomoci trojcípého šátku jí pomohli zpátky na zem,“ potvrdila mluvčí hasičů. Při záchranné akci nebyl nikdo zraněn.

Při pádu letadla zahynula posádka. Pilot nepočítal s nadváhou navigátora

Ferrata Slánská hora, která slouží horolezcům už několik let, má sedm cest a dva mosty a jako jediná v republice je na čedičovém podkladě. Před nedávnem byla podrobena rekonstrukci. K dispozici je na ní několik kratších tras pro začátečníky i pokročilé s převýšením okolo 40 metrů s označením podle náročnosti výstupu B – E a s těžším komínem nakonec.

Lezci si mohou také vybrat adrenalinovou cestu přes dva lanové mosty. Ferrata je zajištěna umělými stupni. Má tři části. Dvě alternativy levou anebo pravou stranou (více techničtější), a pak závěrečnou finální část komínkem na vrchol. Všichni návštěvníci ferraty jsou povinni se seznámit s ustanoveními provozního a návštěvního řádu a řídit se jím.

„Všichni, kdo ferratu navštíví, provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a musí disponovat kvalitním a plně funkčním certifikovaným kompletním ferratovým vybavením, které odpovídá evropským normám CE EN, a to včetně helmy. Každý návštěvník si za svoje vybavení ručí,“ upozorňuje vyznavače tohoto sportu správce slánské Via Ferraty, zkušený horolezec a horský vůdce Roman Kozelka a zároveň dodává: „Na ferratu je zakázáno vstupovat za mokra, bouřky, sněhu, náledí a snížené viditelnosti. Návštěvní doba je pouze za denního světla a při jedné akci může ferratu využívat maximálně 15 osob. Dětem mladším 15 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu plně zodpovídá.

Ferrata se nachází v prostoru přírodní památky Slánská hora, proto je zakázáno pohybovat se mimo značené stezky. Při nedodržení ustanovení provozního řádu nebo zásad bezpečného pohybu na ferratě návštěvník odpovídá za škody způsobené třetím osobám.