Samotná havárie autobusu, která vyvolala celorepublikovou pozornost, zůstává předmětem šetření policie. Její mluvčí Vlasta Suchánková nicméně potvrzuje, že podíl větru policisté prověřují. „Podle předběžných informací dopravních policistů, kteří nehodu prošetřují a zjišťují její konkrétní příčinu, mohl k havárii přispět i poryv větru,“ konstatovala. S jistotou však zatím může uvést jediné: spolehlivě je potvrzeno, že šofér před jízdou nepil. „U řidiče, který byl z havárie v šoku, provedli policisté orientační dechovou zkoušku: její výsledek byl negativní,“ doplnila Suchánková.

Kvůli silnému větru se v Hořovicích převrátil autobus. Jeden cestující se zranil

Se silným větrem je třeba počítat i během pondělka. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro celý Středočeský kraj i Prahu po celý den, přesněji od deváté dopolední do 21. hodiny. Varuje před nárazy větru o rychlosti 15 až 20 metrů za sekundu – tedy zhruba do 70 kilometrů za hodinu. To opět může přivát zejména poškození stromů i lesních porostů, ale také menší škody na budovách. Hrozí komplikace v dopravě či problémy při řízení, ale i nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi. Na Hořovicku a Příbramsku zůstává navíc až do 18. hodiny aktuální také výstraha varující před možným vznikem sněhových jazyků na silnicích.