Na rozdělovské křižovatce u kostela projel v plné rychlosti na červenou, další ulicí projížděl 80 kilometrů v hodině v protisměru. Když už ho strážníci dostihli, oháněl se proti nim láhví od alkoholu. Honička, které navíc předcházelo poškození jiného vozidla, se v Kladně strhla v úterý v podvečer.

Ilustrační fotografie. | Foto: MP Kladno

Jak uvedla mluvčí Městské policie Kladno Alena Purkytová, strážníci přijali v úterý v podvečer oznámení od svědků, že někdo v Rozdělově demoluje zaparkované vozidlo. "Když přijely hlídky na místo, našly zničené vozidlo, které mělo vymlácená okénka a rezervu hozenou na střeše. Jedna hlídka tedy zůstávala u vozu a dohledávala jeho majitele, druhá se vydala za pachatelem," popsala mluvčí Purkytová.

Podezřelý muž na výzvy strážníků, aby zůstal stát, nereagoval a nasedl do auta, se kterým začal ujíždět. Jel směrem k velmi frekventované křižovatce u kostela, kterou podle popisu mluvčí projel v plné rychlosti na červenou. "Vjel do Doberské ulice, odkud přejel do protisměru do Štefánikovy ulice. Tu podle informací kolegů projel rychlostí 80 kilometrů za hodinu. V plné rychlosti dojel až na Rakovnickou ulici a vyjel z města směrem na Kamenné Žehrovice," okomentovala nebezpečnou jízdu Alena Purkytová s tím, že řidič následně odbočil k Turyňskému rybníku.

Zde musel z vozu vystoupit a začal se proti strážníkům, kteří také vystoupili z auta, ohánět láhví od alkoholu. To vše se podle mluvčí dělo u břehu rybníka. "Strážníci počkali na moment, kdy muž láhev zahodil a poodstoupil kousek od břehu. Za pomocí donucovacích prostředků ho zadrželi," dodala.

Muž byl hned předán státní policii, kterou strážníci kontaktovali už při pronásledování.