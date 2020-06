Už dostat se na místo zásahu bylo náročné. Záchranáři museli kus cesty po svých: přijet se nedalo; jen pospíchat po stezce kolem kolejí. A cíl? Svah porostlý akáty, kde všichni museli dávat pozor, aby sami nepřišli k úrazu.

Poté, co záchranáři společně s pozemní posádkou hasičů zraněného zajistili, dostal potřebné léky, byl zafixován límcem a uložen do vakuové matrace, přišel nejnáročnější úkol: dostat pacienta do sanitky. Pomohla transportní vana hasičů – a policejní vrtulník s kolegy na palubě, který hasiči přivolali.

Ten zraněného v podvěsu přenesl přes řeku a dopravil ho na hřiště v Řeži. Tam, vlastně už na Praze-východ, čekala sanitka. Ta ho odvezla do střešovické nemocnice v Praze. Ostatní včetně lékaře se dostali „do civilizace“ opět po svých; s využitím lávky pro pěší.