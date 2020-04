Střety aut s lesní zvěří potrápily řidiče v úterý po ránu na různých místech středních Čech – navzdory tomu, že kvůli koronavirovým omezením stále zůstává intenzita dopravy menší, než bývá obvyklé. Po šesté hodině evidovali středočeští policisté hned čtyři takové události, a to vesměs na hlavních tazích. Současně se jednalo o jediné dopravní nehody, které jim tou dobou byly nahlášeny v rámci celého kraje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Hned ke dvěma malérům podobného ražení byli přivoláni policisté na Benešovsku, a to v obou případech na klíčové spojení směrem na jih I/3. Nejprve to bylo mezi obcemi Bystřice a Olbramovice, kde se pětadvacet minut po páté srazilo osobní auto se srnou. Zhruba po půlhodině na stejné komunikaci následovala nehoda u Poříčí nad Sázavou. Tam deset minut před šestou hodinou najelo nákladní auto do divokého prasete.