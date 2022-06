Na místě zasahoval i záchranářský vrtulník. Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková, jedna žena utrpěla pohmoždění hrudníku a letecky byla transportována do motolské nemocnice. Do Motola zamířila sanita i s druhou zraněnou ženou, která si rovněž stěžovala na bolesti hrudníku a kromě toho měla pohmožděné i břicho. Stejná zranění utrpěla i třetí cestující, kterou sanita převezla do Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích.