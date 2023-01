„Nedalo se vůbec jet. Stáli jsme v koloně od šesté hodiny, osobně jsem odtud odjel až po deváté hodině,“ potvrdil Deníku dopoledne řidič Martin Novák čekající v koloně. Situaci o námraze potvrdila i mluvčí Krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová: "V úseku u Drnku byly silnice třetí třídy extrémně namrzlé. Sypač, který jel na místo, spadl do příkopu, takže se celá situace ještě zkomplikovala bylo zapotřebí posypat vozovky ručně," vysvětlila ranní úskalí Kučerová.

Řidiči měli trable na ledovkách na různých místech okresu, často nedobrzdili a nejednou skončili mimo vozovku. V Kladně srazilo auto dívenku na přechodu. Všechny nehody se obešly bez vážných zranění.

Video, foto: U Slaného nabourala dvě auta. Jeden člověk se lehce zranil

První karambol se stal v půl sedmé ráno ve Slaném v ulici Politických vězňů, řidič dostal smyk a narazil do zaparkovaných vozidel. Majitelé poškozených aut se s viníkem domluvili na náhradě škody prostřednictvím euroformuláře.

O sedm minut později měla problémy šestačtyřicetiletá řidička v Kyšicích. Její Citroen C3 se na ledovce roztočil a narazil do domu. „Nárazem byla poškozena jedna stěna domu. Řidička vyvázla bez zranění a povedená dechová zkouška vyloučila přítomnost alkoholu,“ potvrdila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

U Smečna zemřeli při čelním střetu oba řidiči, spolujezdkyně je vážně zraněná

V sedm hodin vyjížděli policisté k další události do Pleteného Újezdu, zde řidič nezvládl řízení a se svým Volkswagenem Polo sjel mimo vozovku a narazil do oplocení. I tato nehoda byla podle police bez zranění a bez alkoholu.

O půl hodiny později srazil v nízké rychlosti třicetiletý řidič školačku přecházející po přechodu pro chodce v Kladně v ulici Milady Horákové. Zranění nejsou vážná a dechová zkouška u řidiče byla negativní. „Nezletilá osoba v doprovodu dospělého byla po zaléčení ponechána na místě,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Poslední dopolední havárie na ledovce se stala u Žižic, kde starší řidič škodovky nezvládl řízení, vjel do protisměru a spadl s autem do příkopu. Ani on nebyl zraněn. Auto musí vyprostit těžká technika.