Opilá řidička v Kladně nabourala a ujela až do Doks

Opilá řidička nezvládla v Kladně na parkovišti u obchodního domu ve Štechově ulici řízení a ve čtvrtek v podvečer zde nabourala do sloupu. To ji od další jízdy neodradilo a pokračovala svojí Škodou Octavií až do nedalekých Doks.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň