V úterý 22. června před devátou hodinou ráno došlo v jedné firmě v Kamenných Žehrovicích na Kladensku k vážnému úrazu. Muže narozeného v roce 1974 tam podle informací Deníku lis připravil o obě nohy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Podle policejní mluvčí Jany Šteinerové na místo dorazila také policie, která tam zůstala ještě poté, co byla oběť nehody převezena do nemocnice. "Na místo se jako první dostavili policisté z oddělení hlídkové služby, kteří se po příjezdu ihned spojili s muže, který dle instrukcí operátorky poskytoval první pomoc zraněnému. Policisté okamžitě vyndali ze zdravotnického batohu dvě škrtidla – tourniquety, kterými zaškrtili obě dolní končetiny, aby zabránili silnému krvácení. Zraněného muže si poté převzala do péče posádka Zdravotnické záchranné služby," řekla mluvčí.