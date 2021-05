/FOTOGALERIE/ Na silnici z Kladna u Dolu Libušín havaroval v pondělí 17. května odpoledne motorkář, který se srazil se dvěma osobními auty. Jedno poté narazilo do stromu. Kolize se neobešla bez zranění. Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová, tři lidé utrpěli zranění lehčího charakteru a po ošetření byli odvezeni sanitami do kladenské nemocnice.

U Kladna boural motorkář, srazil se s dvěma auty, jedno potom narazilo do stromu. | Foto: Marek Procházka

„Sedmnáctiletý motocyklista pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost stavu a povaze vozovky, povětrnostním podmínkám a svých schopnostem. Při brzdění přivedl motocykl značky Honda do smyku, když vozidlo před ním zpomalilo a chtělo odbočovat. Motorka ve smyku narazila do protijedoucího vozidla Škoda Octavia a následně narazila též do odbočujícího auta značky Dacie před sebou. Po nárazu vyjela škodovka mimo silnici a nabourala do stromu. Škodovku řídila třiačtyřicetiletá žena. Ona i její o rok starší spolujezdkyně byly zraněny a stejně tak motocyklista. Posádka Dacie, kterou tvořila pětačtyřicetiletá žena s patnáctiletým synem, vyvázla bez zranění," potvrdila kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková. "Dechové zkoušky na alkohol byly u všech tří řidičů s negativním výsledkem," dodala policistka.