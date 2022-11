Jak k pádu do sklepení došlo, zatím není jasné. „Profesionální hasiči z Kladna dnes vyjeli na na záchranu osoby, která spadla do sklepení v areálu Poldi Kladno. Osobu ze sklepení transportovali na povrch. Po ošetření ZZS pomáhali s transportem do letecké záchranné služby,“ uvedl Tomáš Bakalář, mluvčí středočeských hasičů.