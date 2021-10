"Pětašedesátiletou ženu, která utrpěla poranění hrudníku, transportoval záchranářský vrtulník do motolské nemocnice, druhou devětadvacetiletou ženu s úrazem hlavy převezla do motolské nemocnice sanita," sdělila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.