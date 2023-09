Ve čtvrtek večer se na křižovatce nedaleko Unhoště střetly Škoda Fabia a motocykl Honda. Výsledkem jsou dva zranění.

Nehoda byla ohlášena v 17.44 hodin. „Okolnosti střetu motocyklu s osobním autem policisté šetří. Do péče záchranářů byly předány dva účastníci dopravní nehody,“ uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

To potvrdila i mluvčí záchranky Monika Nováková. „U jednoho pacienta má lékař podezření na poranění pánve a záchranáři jej převezli do Fakultní nemocnice v Motole. Druhá pacientka má bolest krční páteře a po ošetření byla převezena do nemocnice v Kladně,“ uvedla pro Deník mluvčí záchranky.

Podle informací policejní mluvčí se před sedmou večer nehoda na místě stále vyšetřovalo a silnice ve směru na Unhošť byla uzavřena.