/FOTO/ U Libušína ve čtvrtek došlo k dopravní nehodě, při které se zranili dva lidé. Policie hledá řidiče vozu, kterého jeden z účastníků nehody předjížděl.

Policie hledá svědky nehody u Libušína. | Foto: PČR

Nehoda se stala ve čtvrtek 18. ledna, okolo půl šesté ráno, v katastru obce Libušín. „Ke střetu došlo podle dosavadního šetření tak, že řidič Fordu jel od Kladna směrem na Důl Libušín, kde na namrzlé vozovce měl předjíždět dosud nezjištěné vozidlo, přičemž ve chvíli, kdy se snažil zařadit se před předjížděné vozidlo, dostal smyk a pravou boční částí Fordu narazil do přední části protijedoucího automobilu Hyundai,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová. Vlivem střetu byl poté Hyundai odhozen do přilehlého příkopu, kde vůz narazil do směrového sloupku.

Zranění utrpěli dva lidé, kteří skončili v nemocnici.

V Žilině se propadl hrob do hloubky deseti metrů. Případ zajímá i ministerstvo

O obou byly dechové zkoušky negativní. Škoda na havarovaných vozidlech byla předběžně vyčíslena na 900 tisíc korun.

„V souvislosti s touto dopravní nehodou bychom potřebovali mluvit s řidičem dosud nezjištěného vozidla, jakožto se svědkem, kterého měl předjíždět řidič Fordu, aby se nám ozval na telefonní číslo 702 207 630 nebo na linku 158 a poskytl nám svědectví pro objasnění střetu výše uvedených vozidel,“ dodala policistka.

Mohlo by vás zajímat: V Libovici vyhořela dřevostavba. Rodina s dítětem našla azyl u sousedů

Zdroj: HZS Středočeského kraje