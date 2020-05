Dokonce uzavřená na chvíli zůstala oblíbená trasa motorkářských vyjížděk se spoustou zatáček v kokořínských lesích po silnici číslo 9 spojující Mělník s Českou Lípou. Poblíž obce Medonosy, avšak již těsně za pomezím Mělnicka a Českolipska v blízkosti bukovecké kaple, tedy v Libereckém kraji – vlastně prakticky na trojmezí krajů Libereckého, Středočeského a Ústeckého – havarovaly deset minut před polednem dva motocykly. Po dobu zásahu záchranářů zůstala silnice neprůjezdná; záhy se však podařilo obnovit kyvadlový provoz jedním pruhem.

Rovné dvě hodiny po poledni se pak na stejné silnici číslo I/9 objevila další překážka v podobě nehody, a to přímo v Liběchově na Mělnicku. U křižovatky s náměstím V. Levého se srazila dvě auta. Jednalo se nicméně o menší nehodu, jež se obešla bez zranění – a také průjezd zůstal se zvýšenou opatrností zachován.

Kolem poledního však museli řidiči ve středních Čechách dávat pozor hned na několika místech, kde došlo k nehodám s účastí motocyklu. Bylo to také na Mělnicku, konkrétně v Kokořínské ulici v Mělníku, kde se sedmdesát minut před polednem střetly osobní auto a motorka u výjezdu od čerpací stanice Mladoboleslavskou ulicí.

Tři čtvrtě hodiny před polednem si pak zvýšenou pozornost vyžádal průjezd místem dvou nehod s účastí motorky: jednak na spojnici Velké Dobré s Kladnem-Rozdělovem, kde šlo o střet s jedním osobním autem, jednak na Příbramsku na silnici číslo I/4, kde se bouralo v místě odbočky na Zalužany; tam se do nehody vedle motorky dostala i dvě osobní auta.

Deset minut před půl druhou přibyla bouračka motorky relativně nedaleko, ale již na Praze-západ: na dálnici D4. Na jejím kilometru 14,4, na sjezdu na Řitku, havaroval motocykl do svodidel. Jen o pár minut později se stala další nehoda na Mělnicku, tentokrát u Nové Vsi na silnici číslo II/608. Střet motocyklu s osobním autem se naštěstí obešel bez zranění. V tomto případě se na silnici vedoucí podél trasy dálnice D8 bouralo na samém okraji Středočeského kraje: při pomezí s Ústeckým krajem.

Na to, že nehod s účastí motorkáře letos přibylo navzdory zklidnění dopravy za vyhlášeného nouzového stavu, upozornila Barbora Schneeweissová ze středočeského ředitelství policie. Jen za první čtyři měsíce roku – do konce dubna – byli policisté na celém území kraje přivoláni na 115 míst, kde na zemi ležel po nehodě motocykl. Bilance je velmi neradostná: zemřelo devět motorkářů – o sedm více, než ve stejném období loňského roku – dalších 21 utrpělo těžká zranění a 55 se zranilo lehce.

Na vině je často rychlá jízda motocyklistů (a to včetně těch zkušenějších jezdců ve vyšším věku). Některé z malérů, a to včetně tragédií s těmi nejzávažnějšími následky, však měli na svědomí také další účastníci silničního provozu. Třeba u Bakova nad Jizerou zemřel 23. dubna 55letý motocyklista poté, co mu nedal přednost řidič kamionu.