Dopravní nehoda dvou dodávek se odehrála na 27,5 kilometru D6 u Stochova na Kladensku. Policie musela kvůli zásahu složek integrovaného záchranného systému uzavřít na nezbytně dlouhou dobu dálnici. Na místě se tvořily kolony.

Dopravní nehoda se zraněním, hasiči, sanitka, záchranná služba. Ilustrační foto | Foto: HZS Ústeckého kraje

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové jeden z řidičů nejspíš nedobrzdil vozidlo a narazil do zadní části auta v pravém pruhu. Při nehodě se zranili dva lidé a jednoho z nich museli z vozu vyprostit hasiči.

„Převzali jsme do péče dva pacienty. Jeden byl zaklíněný a lékař u něj má podezření na otřes mozku a zlomeninu stehenní kosti. Má také pohmoždění hrudník a po ošetření byl převezen do FN Motol," sdělila mluvčí záchranné služby Monika Nováková. Druhý pacient byl podle ní s bolestí hlavy převezen k dalšímu vyšetření do kladenské nemocnice.

Na D6 ve směru na Prahu u exitu 25 narazil motorkář na skútru do svodidel

Provoz na dálnici D6 se policii povedlo zprůjezdnit krátce před čtvrt na 9.