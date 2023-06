/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vážná dopravní nehoda dvou nákladních vozů, dvou osobních aut a dodávky se stala ve čtvrtek půl hodiny před polednem. Ke střetu došlo na obchvatu Slaného na 24,5 kilometru silnice 1/16 zhruba na úrovni obce Žižice. Čtyři lidé byli zraněni, jeden z nich vážně. K místu spěchal i záchranářský vrtulník. Na místě zasahovali hasiči ze Slaného, Kladna a Zlonic. Dopravu řídili policisté.

Vážná nehoda pěti aut uzavřela ve čtvrtek před polednem silnici 1/16 u Slaného | Video: Oto Pilz

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové jedno z nákladních vozidel skončilo mimo komunikaci, druhé se převrátilo na bok.

Jak potvrdil mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář, řidiče z osobního vozidla museli vyprostit hasiči.

Na místě přistával záchranářský vrtulník, který transportoval jednoho pacienta. „Lékař měl u zraněného muže podezření na zlomeninu pažní kosti, dále měl i pohmožděný hrudník. Po ošetření byl letecky transportován do střešovické nemocnice,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Další tři pacienti utrpěli lehká zranění, převážně pohmožděniny. „Ty po ošetření převezli záchranáři sanitkou do slánské nemocnice,“ dodala Nováková.

K dopravní nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidička osobního vozidla, jedoucí od Velvar na Slaný, z dosud nezjištěných příčin přejela do protisměru. "Jak vyplývá z prvotního šetření v protisměru řidička boční starou vozidla narazila do nákladního automobilu. Druhé nákladní vozidlo se snažilo vyhnout osobnímu autu a vlivem toho sjelo mimo vozovku, kde se převrátilo na bok," popsala policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že do některých havarovaných vozidel nabourala další dvě, a sice jeden osobní automobil a dodávka.

Přesnou příčinou a okolnostmi nehody se budou zabývat dopravní policisté. Silnice byla neprůjezdná několik hodin.