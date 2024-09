Řidič sk. C Požadujeme: řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz, kartu do tachografu, znalost českého jazyka. Náplň práce: převoz paletového zboží z centrálního skladu na obchod. ! Nutný nejprve telefonický kontakt, nechodit na pracoviště ! 42 000 Kč

Detail nabízené práce