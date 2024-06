"Byli jsme na 'tupláku' s přítelem, mým starším synem a tříletým synovcem. Přítel chtěl malému udělat radost a vzal ho na létající labutě. Vystoupali na podlážku a chtěli se usadit, ale kolotoč se náhle rozjel. Přítel uhnul, ale podlážka, na které stál, se překlopila, a oba i s malým spadli mezi jedoucí labutě. Přítel držel pod labutěmi malého, ale tlačilo je to stále před sebou. Paní, která byla v boudě a kolotoč spouštěla, ani nevěděla, že se něco děje. Až když lidé začali strašně křičet. Přítele to chytlo za triko a vláčelo ho to dál pod labutěmi. Velký dík proto patří chlapci v černém oblečení, který skočil pro synovce a zachránil ho. Vůbec nevím, kdo to byl, a chtěla bych mu touto cestou poděkovat. Kdyby se byl malý zvedl, tyč by mu snad urazila hlavu,“ popsala Kladenskému deníku paní Kateřina.

Šokovaná rodina společně se potlučeným synovcem a zkrvaveným přítelem a ještě i starším plačícím synem pak vyhledala lékařské ošetření ve slánské nemocnici. Policisty ale k události nevolali a stížnost nepodali. „Byli jsme v šoku, že jsme vyvázli živí, že jsme se nezmohli vůbec na nic a hned šli na ošetření do nemocnice, která je kousek od náměstí. Synovec má naštěstí jen boule na hlavě, na rentgenu bylo vše v pořádku. Přítel má řezné rány na rukou a nohou, naražená záda a lokty. V každém případě je špatné, jestli provozovatel atrakce nemá podlážky pevně ukotvené, že se člověk propadne a kolotoč se spustí, než se všichni usadí,“ doplnila žena.

close info Zdroj: se souhlasem Kateřiny Horské zoom_in Muži způsobil kolotoč s labutěmi řezné rány a podlitiny. Dítě s končilo naštěstí jen s boulemi na hlavě.

V šoku byli i další návštěvníci pouti, kteří potvrzují, že se vše se odehrálo velice rychle a mnohé návštěvníky nepříjemná událost od účasti na atrakcích odradila. „Kolotoč se pořád točil a pod ním ležel muž s dítětem. My jen sledovali, jak dostává další rány od labutí a nejméně celé jedno kolo trvalo, než se kolotoč zastavil. Když jsme to viděli, sebrali jsme se s oběma dcerami a odešli pryč. Už jsme měli po náladě,“ popsal tatínek dvou dcer, jenž nehodě podobně jako další lidé přihlížel.

Svědectví přidal i další tatínek dívenky, který seděl s dcerkou na kolotoči těsně před nehodou: "Obsluhující pán nás všechny na labutích obešel, vzal si žetony a oznámil, že se kolotoč rozjíždí. V tu chvíli se asi muž s chlapečkem s obsluhou kolotoče minuli, a proto ještě nastupovali na volnou labuť poměrně vzdálenou od vchodu. Obsluha labutí ho tudíž neviděla, ani paní za okénkem ve strojovně," konstatuje svědek události.

Kladenský deník oslovil i provozovatele atrakcí Jana Janečka. Ten se hájí tvrzením, že z jejich strany bylo vše v pořádku a muž s dítětem neměl v danou chvíli na atrakci co dělat. "Lidé už seděli na labutích a byl vydán signál, že se kolotoč rozjíždí. V tu chvíli by na podlážku neměl nikdo vstupovat. Pán se tam ale ještě pohyboval, uklouzl a upadl na zem. Každý člověk, který se okolo atrakcí pohybuje, by měl ale především hledět na svoji vlastní bezpečnost. Když je ohlášeno, že jede vlak nebo metro, také pod něj neskočíte," říká Jan Janeček.

Žádné bezpečnostní lano nebo řetěz ale na druhé straně na atrakci nejsou, tak aby bylo jasné, že na podlážku už nesmí nikdo po uvedení kolotoče do chodu vcházet.

"Do Slaného jezdíme na tuplák jedenáct let a nikdy se nic nestalo. Pokud pán požaduje odškodnění, rádi mu ho poskytneme. Manželka jim nabízela i ošetření. Nic nechtěli a z pouti po události odešli. I tak tvrdím, že naše atrakce jsou bezpečné a po platné revizi. Všechny máme navíc pojištěné u České pojišťovny," uzavřel Jan Janeček, provozovatel firmy Kolotoče Janeček.