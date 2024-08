Nedaleko křižovatky u Hobšovic ztratil řidič vládu nad svým vozidlem, auto se převrátilo na střechu a dopadlo mimo komunikaci do příkopu. Ze čtyřčlenné posádky vyvázli tři lidé naštěstí jen s lehčím zraněním. Sanitky je rozvezly do nemocnic do Slaného a Prahy.

Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková uvedla: "Dvě osoby byly sanitkou převezeny na dovyšetření do slánské nemocnice, třetí osoba byla převezena s pohmožděním hrudníku do motolské nemocnice."

Mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková doplnila: "Vozidlo řídil muž ročník 2006. Podle jeho tvrzení ho zřejmě překvapil mikrospánek. Provedená dechová zkouška na alkohol byla u řidiče s negativním výsledkem. Havarované vozidlo dopadlo mimo komunikaci, ta byla i po dobu vyšetřování nehody průjezdná."

U nehody zasahovali profesionální hasiči ze Slaného a jednotka Sboru dobrovolných hasičů ze Zlonic. "Bylo provedeno protipožární opatření. Z vozu neunikly žádné kapaliny. Silnice byla průjezdná jedním pruhem. Po ukončení zásahu se v 18:13 hodin vracely jednotky na základny," uzavřel mluvčí středočeský hasičů Ladislav Holomčík.