U Slaného se staly v pátek ráno dvě vážné nehody, u obou zasahoval vrtulník

Ve zúženém profilu pod mostem se už vytrestal v minulosti nejeden řidič. Naposledy tam havaroval v polovině ledna kamion ze Slušovic. Řidič patrně zapomněl na výšku svého kolosu a nerespektoval dopravní značení upozorňující na snížený a zúžený profil viaduktu. Most byl tehdy poškozen. Kamion museli vyprostit hasiči s těžkou technikou. Na několik hodin zde byla po nehodě omezena i železniční doprava na železniční trati z Kralup do Loun. Škody se vyšplhaly do desetitisíců korun.