OBRAZEM: V Chržíně nabouralo auto do stromu, po nárazu začalo hořet

„Řidič nepřizpůsobil rychlost a naboural do malého sypače jedoucího před sebou. Po nárazu se sypač převrátil na bok a poté narazil do lampy veřejného osvětlení, která se po nárazu ohnula. Provedená dechová zkouška na alkohol byla u pětatřicetiletého řidiče octavie s pozitivním výsledkem. Přístroj naměřil hodnoty 1,8 a 1,9 promile alkoholu v dechu. Řidič je nyní podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce trvání od šesti měsíců do tří let,“ sdělila policejní mluvčí.

Odhadnuté škody na autě, sypači a lampě půjdou do statisíců korun. Pražská silnice v Kročehlavech byla do odklizení následků nehody několik hodin neprůjezdná.