/FOTOGALERIE/ Do kroužkování datlů se v pátek 14. května navečer zcela nečekaně zapojili profesionální hasiči z Říčan a členové dobrovolní jednotky z Úval. V přehledu pátečních zásahů, nezvykle bohatém zvláště kvůli událostem souvisejícím s počasím - především šlo o čerpání vody a odstraňování stromů - ale i v souvislosti s dopravními nehodami, požáry či úniky nebezpečných látek na komunikaci, mají hasiči tento zásah zaznamenaný poměrně nenápadně: záchrana osob a zvířat z výšky – Úvaly (Praha-východ) ; 18.03–20.35. Šlo ale o výjezd, na který dlouho nezapomenou.

Záchrana ornitologa, který měl nehodu při kroužkování mláďat datla obecného na stromě v lese nedaleko Úval. | Foto: HZS Středočeského kraje

Původní výzva k poskytnutí pomoci umožňovala očekávat leccos. Krátce po šesté večer přijalo operační středisko oznámení o muži, který nedaleko Úval visí ze skály v přibližně desetimetrové výšce. Až na místě se ukázalo, kdo a za jakých okolností se dostal so nesnází: byl to ornitolog, který se v pátek 14. května vypravil okroužkovat mláďata datla obecného – a u hnízda na vysokém stromě dopadl tak, jako by byl spíše zlopověstný pátek třináctého.