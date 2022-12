Právě z toho, že by se voda použitá při hašení, kontaminovaná hořící elektronikou, mohla dostat do Zlonického potoka, panovaly největší obavy. Dodávku totiž zachvátily plameny přímo u mostu. Vedle hasičů z okolí proto vyjel k požáru i řídicí důstojník kraje až z Rakovníka – pro případ, že by bylo třeba zajišťovat ekologickou likvidaci elektroodpadu a hasební vody. Nakonec to nebylo zapotřebí, sdělil Deníku mediální poradce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Ladislav Holomčík. „Vzhledem k tomu, že na hašení byla použita převážně pěna, k ohrožení životního prostředí nedošlo; do potoka ani k jeho blízkosti nic neuniklo,“ konstatoval.

I když první auto hasičů dorazilo k ohni za devět minut od ohlášení požáru, auto už bylo v jednom plameni. Hasiči zasahující v dýchací technice zprvu použili vodu, pak však přešli na hašení vysokotlakým proudem s pěnou. Dostat požár pod kontrolu se jim podařilo za sedm minut. „V průběhu zásahu byl veškerý provoz na frekventované silnici zcela zastaven. Po lokalizaci byl uvolněn jeden pruh pro kyvadlový průjezd, aby se kolony, které se vytvořily z obou směrů, mohly rozjet,“ informoval Holomčík. Doplnil, že kompletní likvidaci požáru pak velitel zásahu ohlásil ve čtvrt na deset.

S cizincem, který dodávku řídil a vyvázl bez újmy, se na odstranění vraku domlouvaly policejní hlídky. Bylo však třeba přivolat i silničáře kvůli opravě svodidel u místa požáru: oheň je totiž poškodil. Původně dokonce svědci události ohlásili jako dopravní nehodu: náraz dodávky do svodidel s následným požárem.

Nasazení hasičů při likvidaci požáru dodávky:

- Profesionální hasiči: Slaný; Kladno – vyšetřovatel, Rakovník – řídicí důstojník kraje

- Dobrovolní hasiči: Klobuky

- Záloha za stanici Slaný: SDH Zlonice přímo na stanici ve Slaném



Zdroj: HZS Středočeského kraje