/VIDEO, FOTOGALERIE/ O tragické srážce na dálnici D7 u Slaného jsme informovali již v neděli, policie se nyní obrací na svědky. Pomohly by také záběry z palubních kamer.

Tragická nehoda na dálnici D7. | Foto: HZS Středočeského kraje

V současné době na vyšetření této kolize intenzivně pracuje vyšetřovatel služby kriminální policie a vyšetřování. "Aby mohl řádně objasnit, co se na komunikaci stalo a jak přesně došlo ke srážce, žádá opět svědky, kteří v neděli 15. prosince 2019 v době od 20:50 do 21:15 hodin projížděli v úseku, kde došlo k dopravní nehodě, aby se přihlásili osobně na kladenskou službu kriminální policie, nebo kontaktovali vyšetřovatele na telefonním čísle 974 873 330. Také by samozřejmě přivítal záběry z palubních kamer těchto řidičů. Děkujeme za spolupráci," vyzvala veřejnost policejní mluvčí Michaela Nováková.