/VIDEO/ Policisté z Kladna stále vyšetřují dopravní nehodu, při které v Kročehlavech v Unhošťské ulici ohrozilo osobní auto školačku, která společně s kamarádkou přebíhala přechod pro chodce. Projíždějící vozidlo do jedné dívenky narazilo. Obě po kolizi z místa odběhly. Od nehody ale odjel i řidič, po kterém policisté pátrají už čtvrtka 21. října 18. hodin, aby mohli událost vyšetřit.

Nehoda se stala na přechodu pro chodce 21. října okolo 18. hodiny. | Foto: Policie ČR

Jak potvrdila mluvčí policie Michaela Richterová, policisté vyzvali svědky, aby poskytli potřebné informace, kteří by pomohli celou nehodu i to co, jí předcházelo, objasnit.