Další nešťastník chtěl v Kladně spáchat sebevraždu skokem ze Sítenského mostu. O jeho pokusu informoval v neděli odpoledne na tísňovou linku 112 anonymní svědek. Policisté sebevraha zachránili. Ten den dokonce dvakrát.

Zasahující policisté, kteří sebevrahovi zachránili v neděli dvakrát život. | Foto: PČR

Do tří minut dorazili na most dopravní policisté, kteří se nacházeli nedaleko na jiné dopravně bezpečnostní akci. Už z vozidla viděli, že se muž snaží vylézt na zábradlí. Policisté proto zastavili, vyběhli z automobilu a pohotově dotyčného strhli do bezpečí. Vzápětí na to přijely i další policejní hlídky a ostatní složky integrovaného záchranného systému.