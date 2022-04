Děsivá nehoda: Auto se u Slaného zřítilo do příkopu a začalo hořet

Auto se čtyřčlennou posádkou sjelo z dálnice D7, na exitu nedaleko Knovíze u Slaného ve směru od Prahy, minulo travnatý ostrůvek, přeletělo do protisměru, narazilo do svodidel, zřítilo se do příkopu u silnice a začalo hořet. Děsivě vyhlížející nehoda se stala v neděli večer.

Dopravní nehoda. Ilustrační foto. | Foto: ČTK