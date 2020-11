Další nehodu se zvěří řešili v pondělí 2. října odpoledne policisté na Kladensku na silnici mezi obcemi Mšec a Hvězda. Osobní auto zde srazilo divočáka. Řidič sice nebyl zraněn, ale doprava byla v místě události dočasně omezena v obou směrech. Myslivci sčítají škody a stejně tak majitel auta.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Rada

Uplynul přitom jen týden od jiné srážky, tentokrát se srnou, která vběhla pod kola motorkářce u Lhoty. „Jedenadvacetileté motocyklistce zcela nečekaně vběhla do jízdní dráhy srna a následně došlo ke kolizi, při které řidička strhla motocykl do silničního příkopu. Zvíře uteklo po srážce do přilehlého pole. Motocyklistka se nezranila a provedená dechová zkouška na alkohol byla negativní,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Nováková.