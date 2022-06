Ze zprávy dále vyplývá, že pilot a navigátor byli ten den druhou posádkou letounu, která v kokpitu seděla. Jejich soutěžní let trval zhruba hodinu, přičemž osudová chyba se stala v posledním měřeném bodě, který se nacházel právě na poli u Žiliny.

I podle svědka, který nehodě přihlížel, bylo zřejmé, že letadlo se v daný moment nacházelo ve velmi malé výšce a poté začalo nezvykle prudce stoupat. „V následujících vteřinách provedlo během prudkého stoupání zároveň plynulou stoupavou zatáčku doleva. Na vrcholu stoupání ale ztratil rychlost a následoval pád doleva částečně přes záda. Letoun během pádu opsal zhruba čtvrt otočky levé vývrtky. Poté už směřoval střemhlav k zemi,“ uvádí se dále ve zprávě.

Podle inspektorů se jednalo o zkušeného pilota, který neměl žádnou zdravotní indispozici, ovšem osudovou chybou bylo, že v kritické fázi střemhlavého letu ztratil kontrolu nad řízením letounu a jeho nárazu do země již nedokázal zabránit. Fatální mýlkou bylo i to, že předem neprovedl přepočet vzletové hmotnosti a momentu těžiště.

„Na pravém sedadle seděl muž, který v průběhu soutěžního letu dvoučlenných posádek vykonával funkci navigátora. Jeho tělesná hmotnost vedla k překročení maximální vzletové hmotnosti a negativně ovlivnila polohu těžiště pro daný let,“ je uvedeno v závěru zprávy.

Tomu, že by měl stroj při letu technické obtíže, podle inspektorů nic nenasvědčuje, nebylo zjištěno ani to, že by se Cessna ve vzduchu střetla s nějakým předmětem, nebo ptákem. Stejně tak byly ten den, i v odpoledních hodinách, krátce po 14. hodině, kdy k tragédii došlo, dobré povětrnostní podmínky.