Osobní auto dostalo smyk, narazilo do lampy a převrátilo se na střechu. Uvnitř zůstali dva zranění mladí muži. Havárie se stala poslední dubnovou neděli ve Pcherách v ulici 5. května dvě hodiny před půlnocí.

Havárie osobního auta ve Pcherách | Video: Martin Krtek

Událost byla nahlášena na tísňovou linku s tím, že bude zapotřebí mladíky vyprostit. Po příjezdu hasičů na místo už byla ale posádka venku. Oba muži se zranili na hlavě, jinak byli při vědomí.

Jak doplnila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková, jeden pacient měl pohmožděný hrudník a tržnou ránu na hlavě. „Po ošetření byl převezen do motolské nemocnice. Druhý pacient měl také tržnou ránu na hlavě a odřeniny. Po ošetření byl i on převezen do Motola,“ sdělila mluvčí.

Policejní mluvčí Vlasta Suchánková sdělila, že u řidiče narozeného v roce 1994 byla na místě provedena dechová zkouška na alkohol, která potvrdila 2 promile alkoholu v dechu. Ve vozidle s ním cestoval o rok mladší spolujezdec.

Po dovyšetření okolností havárie se hasiči postarali o úklid vozovky a poškozené auto z místa odvezla odtahová služba.