„U šestatřicetileté řidičky Fordu Fiesta byla provedena dechová zkouška. Přístroj ukázal více než jedno promile alkoholu v dechu. U sedmačtyřicetiletého řidiče motocyklu byla dechová zkouška v pořádku s negativním výsledkem,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Šteinerová. Policisté na místě došetřovali nehodu ještě v pátek před polednem.

Jak zjistil na místě Kladenský deník, dva kamarádi středního věku cestovali na dvou motorkách přes Smečno a Slaný z Braškova. „Chtěli jsme si udělat výlet. Manželky i s dětmi jsme poslali napřed autem, my vyjeli na motorkách a měli jsme se potkat v Milovicích. Bohužel nám vše překazila opilá šoférka. Projížděli jsme od Smečna do Ouvalovy ulice ve Slaném, jeli jsme krokem, je tam třicítka, a najednou se od Kauflandu vyřítila zelená fiesta a kamaráda na motorce srazila. Bylo to hrozné, doufám, že mu ruku v Motole dají brzy do pořádku, ta ruka nevypadala vůbec dobře,“ popsal motorkář z Braškova.

Ouvalovu ulici v sousedství autobusového nádraží a obchoďáků, která je velmi frekventovaná strážníci oboustranně na nějakou dobu uzavřeli a posléze byla doprava regulována kyvadlově.