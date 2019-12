Událost byla nahlášena v úterý nad ránem před druhou hodinou. „Čtyřicetiletá řidička přejela s osobním vozidlem značky Honda do protisměru, sjela mimo silnici na travnatý pás, kde narazila do vzrostlého stromu. Žena utrpěla vážné zranění, kterému na místě podlehla. Silnice byla po dobu šetření na několik minut uzavřena. Následně byl provoz omezen v jednom jízdním pruhu,“ sdělila policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Žena byla po nárazu auta do stromu zaklíněna pod volantem, vyprostit ji museli přivolaní hasiči. „Řidička utrpěla zranění neslučitelná se životem. Přivolaný lékař konstatoval smrt,“ potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová.

Následky nehody pomáhali odstranit hasiči ze Slaného a Kralup nad Vltavou. Museli porazit i vzrostlý strom, do kterého auto nabouralo. Potvrdila to mluvčí hasičů Tereza Fliegerová. Co bylo příčinou dopravní nehody, nyní zůstává předmětem šetření. Nařízena byla také soudní pitva.