Karambol se obešel bez zranění a škody nejsou velké. Doprovodné záchranné vozidlo Škoda Yetti s lékařem vjelo na majácích z vedlejší Navrátilovy ulice do ulice Třebízského. Ve chvíli, kdy odbočilo, vyjela proti němu z hlavní silnice Škoda Octavia, kterou řídil dvaasedmdesátiletý muž. Ten přijel odspodu z centra města a před sokolovnou chtěl odbočit do Navrátilovy ulice. Byl sice na hlavní silnici, ale měl dát záchranářskému vozu na majácích přednost. To se nestalo a došlo k bočnímu střetu.