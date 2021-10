Při nájezdu na obchvat silnice I/16 se u Slaného v neděli, krátce po 9. hodině ráno, srazila dvě osobní auta. Dva lidé zůstali ve vozidlech zaklíněni. Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Homolová, devětasedmdesátiletý muž utrpěl poranění hrudníku a vrtulníkem byl transportován do motolské nemocnice. Druhou osobu s lehčím poraněním převezla sanita do slánské nemocnice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.