/VIDEO, FOTOGALERIE/ Čelní střet osobního auta a dodávky ve smečenské ulici Kačická u benzinové stanice si vyžádal dva zraněné. Na místo musel letět záchranářský vrtulník, což uzavřelo silnici v obou směrech. Událost se stala ve čtvrtek před půl jednou odpoledne.

Nehoda ve Smečně. | Video: Jitka Krňanská

"Havárie se stala nejspíš tak, že devětatřicetiletý řidič Volkswagenu z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s protijedoucí dodávkou Mercedes Vito, kterou řídil dvaačtyřicetiletý muž. Ten pak byl s lehkým zraněním převezen do kladenské nemocnice," sdělila policejní mluvčí Michaela Richterová. Řidiče osobního auta dopravil vrtulník do pražské nemocnice. Podle mluvčí středočeských záchranářů Petry Homolové utrpěl středně těžké poranění.