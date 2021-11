Vážná nehoda u Smečna: Auto skončilo po nárazu do stromu v příkopu

/FOTOGALERIE/ Mladý řidič nezvládl zatáčku a narazil do stromu, auto následně spadlo do příkopu. Výsledkem jsou dva zranění. Jeden mladík upadl do bezvědomí. Na místo byl přivolán záchranářský vrtulník. Nehoda se stala ve středu 3. listopadu pozdě v noci u Smečna.

U Smečna se stala vážná nehoda. | Foto: Oto Pilz