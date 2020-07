Plné smůly, a to skutečně v nebývalé koncentraci, byly v úterý vpodvečer jízdy motocyklistů na silnici II/201 Unhoště na Kladensku. Přesněji – východně od Unhoště směrem k Jenči. Nebo na vzdálenější Hostouň, pokud bychom se bez odbočení drželi stejné silnice. Nedlouho po sobě se tam účastníky nehody stali hned tři motorkáři – a to prakticky na dohled od sebe.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

První malér se stal poblíž odbočky na Červený Újezd v půl sedmé večer. A byla to událost, která jako by chtěla zamotat hlavu policejním statistikům, do které kolonky ji vlastně zařadit. Šlo totiž o nehodu s účastí zvěře a tří havarovaných vozidel: dvou osobních aut a motocyklu.