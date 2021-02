„Přivolána byla jednotka profesionálních hasičů ze Stochova a dobrovolní hasiči ze Lhoty. Požár se podařilo zlikvidovat vysokotlakem. Oheň zasáhl vozidlo v plném rozsahu. Událost brání provozu na komunikaci a následně bude odklizeno odtahovou službou,“ potvrdil mluvčí Svoboda.

Nějakou dobu do odklizení následků nehody bude komunikace neprůjezdná. Příčiny požáru zjišťuje na místě vyšetřovatel hasičů.

Na zasněžených vozovkách Kladenska havarovalo několik aut



Na Kladensku se v pátek 29. ledna odpoledne staly tři nehody, při kterých řidiči nezvládli řízení na zasněžených vozovkách. Karamboly se obešly bez zranění. Tři auta se srazila po 14. hodině u Rozdělova ve směru na Libušín. Nějakou dobu bránila částečně v provozu.



O hodinu později bourala dvě vozidla na silnici u Buštěhradu, ani zde by nebyl nikdo zraněn. Třetí havárie se stala před půl čtvrtou u Smečna, kde osobák narazil do stromu. Ani tentokrát nebyl nikdo zraněn. Na místo dorazili kromě policistů i hasiči ze Slaného.



Další nehoda se stala krátce po půl sedmé večer v Beřovicích u Slaného. Osobní auto tam narazilo do zídky. Jak potvrdil mluvčí hasičů Petr Svoboda, při nárazu byl poškozený pouze přední nárazník. Nikdo se nezranil. Na místo byli přivoláni slánští profesionální hasiči a dobrovolní ze Zlonic. Policie příčiny nehody vyšetřuje.