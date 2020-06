U Knovíze se stala v pondělí 15. června po 18. hodině dopravní nehoda. Srazily se při ní dvě dodávky. Obě vozidla skončila po nehodě za krajnicí v náspu. Jeden řidič byl opilý a skončil v nemocnici. Za svůj čin může jít až na tři roky do vězení.

Havarovaná dodávka na dálnici D7. | Foto: Policie ČR

Sedmatřicetiletý řidič dodávky Ford Tranzit, jedoucí ve směru z Prahy do Slaného nezvládl řízení a narazil do vozidla VW Crafter. Policisté vyzvali oba řidiče k dechovým zkouškám. U řidiče vozidla Ford Tranzit byla naměřena hodnota 2,61 promile alkoholu v dechu. Šofér navíc nevlastnil řidičák. Jelikož se řidič zranil byl odvezen do nemocnice na ošetření. Ani zranění ho neuchrání od trestu. Hrozí mu až tři roky za mřížemi.