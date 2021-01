Jak sdělila mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková, na pomoc vyjeli slánští hasiči. Událost se obešla bez zranění. Řidič nákladního vozu byl po kolizi v pořádku, pouze dvě osoby v osobním vozidle si stěžovaly na bolest zad. Následně je prohlédli zdravotníci. Nehoda nebrání provozu.

Vzhledem k pátečnímu sněhovému počasí upozorňuje policie, aby byli řidiči opatrní a přizpůsobili rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a stavu vozovek.

Po muži pátral celou noc vrtulník, byl nalezen mrtvý

Pátrání po pohřešovaném čtyřiapadesátiletém muži ze Slánska nemá dobrý konec. Svůj život bohužel dobrovolně ukončil v polovině týdne ve větvích stromů v třešňové aleji v obci Hořešovice.

„Na základě oznámení vyjely policejní hlídky už ve středu 13. ledna propátrávat okolí místa bydliště, lesní porosty, polní cesty a přilehlá prostranství, kde by se mohl pohřešovaný muž pohybovat. Do policejní akce byl nasazen i policejní vrtulník a policejní psi. Pátrací akce probíhala několik hodin, a to i v nočních hodinách za nepříznivého počasí,“ sdělila kladenská policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Policisté akci ukončili druhý den nad ránem. „Pohřešovaný muž nalezen ve stromovém porostu v Hořešovicích. Nejevil známky života. Svůj život ukončil pravděpodobně sebepoškozením bez cizího zavinění.“

Policisté nyní případ nadále prošetřují a nařízena bya i soudní pitva.