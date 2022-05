„Dva lidé byli po nehodě v bezvědomí, jeden utrpěl mnohočetná poranění a letecky byl transportován do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích,“ potvrdila mluvčí Záchranné služby Asociace samaritánů České republiky Petra Homolová s tím, že zraněných bude pravděpodobně více, ale v tomto okamžiku žádné další konkrétní informace nemá.

K vážné nehodě u Makotřas letěl vrtulník, zranilo se šest lidí

„Jednalo se ale o velmi vážnou nehodu, protože na místě zasahovaly celkem čtyři týmy zdravotních záchranářů,“ dodala mluvčí v 18.45 hodin.

"Při nehodě na obchvatu Slaného byli těžce zraněni tři lidé. Žena utrpěla polytrauma. Po zajištění dýchacích cest byla letecky transportována do Motola. Muž utrpěl rovněž polytrauma, také u něj byly zajištěny dýchací cesty a sanitou byl převezen do střešovické nemocnice. Další žena utrpěla otřes mozku a sanitou byla odvezena do slánské nemocnice," doplnila později mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

? DN na obchvatu Slaného. Záchranáři ošetřili 3 zraněné; ženu s mnohočetným poraněním transportovali ? -> @FnMotol; muže s mnohočetným poraněním převezli ? -> @uvn_praha; ženu s otřesem mozku převezli ? -> nemocnice ve Slaném. — Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje (@ZZS_SCK) May 22, 2022

Policejní mluvčí Pavel Truxa dodal, že kromě motocyklu s autobusem byla účastníky nehody ještě další dvě osobní vozidla. „Provedené dechové zkoušky u řidičů byly na místě s negativním výsledkem, u osob, které utrpěly zranění, bude proveden následně odběr biologického materiálu,“ potvrdil policejní mluvčí.

Policie je je i v půl osmé stále na místě a místo bude zadokumentováno i dronem. Dvouproudá silnice bude ještě nějakou dobu neprůjezdná.