/FOTO/ Hromadná nehoda čtyř osobních aut se stala v pátek 10. května odpoledne. Středočeští hasiči na sociální síti sdělili, že silnice z Unhoště na D6 byla uzavřená. "Na místě jsme předali čtyři osoby do peče záchranářů," upřesnili na platformě X.

Dopravní nehoda čtyř osobních automobilů se stala v pátek 10. května u Unhoště. | Foto: HZS/ Středočeského kraje

Jak uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková, jednoho dospělého pacienta převezli záchranáři s pohmožděným hrudníkem do Fakultní nemocnice Motol. "Jedna nezletilá osoba byla bez viditelných poranění převezena k dovyšetření do taktéž do FN Motol," dodala Nováková.

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové ve čtyřech vozidlech cestovalo celkem sedm lidí. "Dechové zkoušky byly u řidičů negativní. Jedno auto skončilo mimo komunikaci v příkopu," řekla Richterová.