Podle policie došlo k havárii v neděli 14. listopadu v noci po 22. hodině. „Čtyřiačtyřicetiletý muž řídil vozidlo Škoda Octavia ve směru od Unhoště na Jeneč, zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy na mokré silnici, vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil do směrového sloupku. Poté strhl řízení, auto dostalo smyk a narazilo do stromu, který se zlomil. Vlivem nárazu se automobil přetočil přes střechu a skončil v poli,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová.

Nehodu objevil náhodný řidič, který na tísňovou linku oznámil, co se stalo a těžce zraněné ženě, kterou nalezl poblíž silnice, poskytl první pomoc.

Řidiče z havarovaného vozu, který utekl, našel po chvíli v poli policejní pes. Policisté řidiče poté vyzvali k dechové zkoušce. „Výsledek byl pozitivní a muž nadýchal 1,5 promile. K výsledku uvedl, že před jízdou ve večerních hodinách vypil 3 půllitrová jedenáctistupňová piva a 5 panáků tvrdého alkoholu,“ dodala policejní mluvčí.

Těžce zraněná žena byla převezena sanitou do jedné z pražských nemocnic a muž do kladenské nemocnice. "V současné době je šofér podezřelý ze spáchání dvou trestných činů, a to z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí v případě odsouzení trest odnětím svobody na šest měsíců až čtyři roky," uzavřela mluvčí.